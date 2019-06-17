30 قتيلاً في هجوم على مشاهدي كرة القدم بنيجيريا

قال مسؤولون في خدمات الطوارئ بولاية بورنو النيجيرية، الاثنين، إن ما لايقل عن 30 شخصاً قتلوا في هجوم انتحاري في الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد، وذلك في أكبر عملية قتل جماعي ينفذها انتحاريون هذا العام.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن كثيراً ما تنفذ جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا المنشق عنها تفجيرات انتحارية تستهدف مدنيين في ولاية بورنو، وأودت هجماتهما بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين.

وقال مسؤول بخدمة الطوارئ لرويترز، الأحد: "وردت أنباء عن وقوع انفجار ضخم للغاية في قرية كوندوجا، ولدى الوصول إلى مكان الحادث وجدنا كثيرا من الضحايا، في حقيقة الأمر تجاوز عدد القتلى 30 والمصابين 42".

ولم يرد الجيش على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بولاما كالي، رئيس قرية كوندوجا، أن ثلاثة انتحاريين شاركوا في الهجوم مستهدفين مكانا تجمع فيه القرويون لمشاهدة مباراة لكرة القدم على شاشة كبيرة. وقال إن معظم القتلى دُفنوا بينما نقل العديد من الناجين إلى مستشفى في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

وتعتبر بوكو حرام كرة القدم، منافية للإسلام وتجليا للتأثير الغربي المفسد.

منافسة على التمرد

وتقول الحكومة النيجيرية إنها قضت إلى حد بعيد على تمرد بوكو حرام ومنافسها تنظيم داعش غرب إفريقيا، لكنهما لا يزالان يشنان هجمات على أهداف مدنية وعسكرية.

وأودى التمرد المستمر منذ عشرة أعوام بحياة أكثر من 30 ألف شخص وشرّد الملايين في شمال شرقي نيجيريا.

ومنذ 2014 تشن بوكو حرام هجمات على بلدات في المنطقة، واستولى مقاتلوها على قسم من الأراضي قبل أن يتراجعوا إثر هجوم مضاد شنته القوة المتعددة المشتركة (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون).

وفي مطلع مايو الماضي قُتل 5 جنود نيجيريين على يد الجماعة المتطرفة التي نجحت وقتها في السيطرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا، كما أعلن الجيش، وبعد هذا الهجوم بأيام قتل فرع تنظيم داعش في غرب إفريقيا 20 جنديا من الجيش النيجيري، كما نشر فيديو لإعدام 9 جنود نيجيريين آخرين.