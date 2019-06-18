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البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدشن نشاطه في صعدة

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم
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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الثلاثاء، عن افتتاح مكتب له في محافظة صعدة، شمال البلاد، والبدء فعلياً برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة.

وأوضح المشرف العام على البرنامج، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في بيان صحافي، أن افتتاح هذا المكتب يأتي ضمن خطة برنامج تنموية تهدف إلى أن يمتد تأثير مشاريعها ليشمل كل شبر من اليمن، وإيماناً من البرنامج بأهمية دوره في خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز .

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وأشار آل جابر إلى أن البرنامج نفذ منذ بدء نشاطه، قبل تسعة أشهر، أكثر من 68 مشروعاً تنموياً، ويعمل في 7 قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية.

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بدوره، قال مدير مكتب البرنامج في صعدة، سعيد الزهراني، إن المكتب بدأ فعليا في تنفيذ زيارات ميدانية شملت مديرية وادي الفرع ومديرية كتاف بهدف رصد احتياجات المديريات والبدء فورا بتدخلات عاجلة لمساعدة اليمنيين.

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وأوضح أن جولته، خلال اليومين الماضيين، شملت الطرق والعبارات والجسور، إضافة إلى المزارع وآبار المياه والمدارس والمراكز الصحية والمحطة الكهربائية، وكذلك مركز دار الحديث للعلوم الشرعية في وادي آل بو جبارة والذي تعرض للتخريب والتدمير.

وتعد صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، ونجح الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تحرير أجزاء واسعة منها، في ظل استمرار العمليات العسكرية لاستكمال تحريرها.

كلمات دالّة

#تحالف دعم الشرعية, #اليمن, #السعودية

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