رويترز: أوامر بالقبض على 128 عسكرياً تركياً بزعم صلتهم بغولن

أصدرت السلطات التركية أوامر بالقبض على 128 من الأفراد العسكريين بسبب الاشتباه بصلاتهم بحركة غولن، التي تتهمها أنقرة بتنظيم محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، بحسب ما نشرته رويترز نقلا عن وكالة الأناضول التركية.

وتقوم قوات الشرطة حاليا بحملات للبحث عن أكثر من نصف المشتبه بهم في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية والباقي في 30 مقاطعة أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وذكرت المصادر أن الأشخاص المطلوب ضبطهم يشتبه في أنهم من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير الانقلاب الفاشل قبل 3 سنوات، وهي الاتهامات التي نفاها غولن مرارا وتكرارا.

موضوع يهمك أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، عشرات الأشخاص الذين يشتبه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله غولن العدو اللدود لأنقرة التي... شبح غولن يلاحق أردوغان.. موجة اعتقالات جديدة العرب و العالم

وتم سجن أكثر من 77000 مواطن تركي قيد المحاكمة، في حين تم فصل أو تعليق حوالي 150000 شخص من الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها من وظائفهم في إطار حملات قمعية تنظمها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيين نطاق حملة القمع والتنكيل قائلين: إن أردوغان استخدم الانقلاب الفاشل كذريعة لقمع المعارضة.

وقالت الحكومة التركية إن الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديد الذي تواجهه تركيا، وتعهدت بالقضاء على حركة غولن، التي تدرجها الحكومة التركية كيانا إرهابيا.