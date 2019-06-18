زلزال يضرب اليابان.. وتحذير من تسونامي

أطلقت اليابان، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال غربي البلاد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 6.5 درجة، وقع قبالة ساحل اليابان اليوم على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي جزيرة هونشو.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية. لكن وكالة رصد الزلازل اليابانية أصدرت تحذيرا من أمواج مد بحري عاتية بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الرئيسية بالبلاد.

وفي مايو الماضي، ضرب زلزال شدته 6.3 درجة بمقياس ريختر، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، قبالة سواحل منطقة ميازاكي جنوب غربي اليابان، حيث استبعدت السلطات حصول تسونامي.

واستمر الزلزال أكثر من 10 ثوان، ولم يسجل العاملون في المحطات النووية الواقعة في محيط المنطقة أي خلل.