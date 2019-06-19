الحزب الاشتراكي الأوروبي يدين تنقيب تركيا عن الغاز قبالة قبرص

دعا الحزب الاشتراكي الأوروبي، تركيا، إلى احترام حقوق قبرص السيادية في استكشاف مواردها الطبيعية واستغلالها وفقًا للقانونين الأوروبي والدولي، واستنكروا محاولات تركيا بدء التنقيب عن الغاز في المنطقة القبرصية.

وفي هذا الإطار، اعتبر سيرغي ستانيشيف، رئيس الحزب، أن "تصرفات الحكومة التركية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة تعرض استقرار المنطقة للخطر".

موضوع يهمك حذّر الاتحاد الأوروبي، تركيا، الاثنين، من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير... أوروبا تحذّر تركيا مجددا من تنقيب غير قانوني قبالة قبرص العرب و العالم

ودعا الحزب تركيا إلى ضرورة التزامها باحترام القانون الدولي والحفاظ على علاقات حسن الجوار. كما أكد الحزب تضامنه مع قبرص مؤكدا دعمه لها، مدينا قرار تركيا بتجاهل السلامة الإقليمية لقبرص من خلال البدء في الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، قال إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غرب قبرص.

وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية.

وترسو سفينة تنقيب تركية غرب قبرص منذ مايو.

وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.