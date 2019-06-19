البرلمان العربي يبحث تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، التي بدأت أعمالها بالقاهرة، الأربعاء، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

وقال السلمي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى تعمد #الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخرًا في المملكة العربية #السعودية بوصفه جريمة حرب، لافتًا النظر إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.

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وقال إن البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم، مشيرا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور السلمي، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمني البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود #البرلمان_العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.