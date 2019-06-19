روسيا: انسحاب أميركا من معاهدة نووية قد يؤدي لمواجهة

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن مجلس الأمن الروسي حذر، اليوم الأربعاء، من أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى قد يؤدي لتكرار مواجهة بين البلدين مثل التي شهدتها حقبة الحرب الباردة.

وذكرت الوكالة أن ألكسندر فنديكتوف نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي دعا الولايات المتحدة إلى الدخول في محادثات لتمديد

المعاهدة المعروفة باسم (نيو ستارت) التي ينقضي أجلها في مطلع عام 2021.

ومطلع العام الجاري أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بين واشنطن وموسكو،، متهماً روسيا بخرق الاتفاق.

وقال بومبيو إن "روسيا هددت المصالح الأمنية للولايات المتحدة.. ويجب أن يتم محاسبة الدول عندما تخرق الأنظمة".

من جهتها، أنكرت روسيا خرقها الاتفاق، متهمة الولايات المتحدة بالخرق. أما الانسحاب الأميركي فأثار قلقاً حول إمكانية بدء سباق تسلح جديد بين القوى العظمى.

والمعاهدة تم توقيعها عام 1987، ومنعت الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من تطوير واختبار ونشر صواريخ نووية وتقليدية يتراوح مداها بين 500-5500 كم، وأتت بعد أن نشر الاتحاد السوفيتي هذه الصواريخ في أوروبا، ما أقلق الناتو وأدى إلى نشر أميركا صواريخ مشابهة في أوروبا الغربية. وقد أثارت القضية الجماهير المعارضة للحرب ودفعت بتظاهرات ضخمة.