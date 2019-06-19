بعد 5 سنوات.. اتهام 3 روس وأوكراني بإسقاط الطائرة الماليزية

كشفت الشرطة الهولندية أسماء 3 روسيين وأوكراني، وجهت لهم اتهامات بالقتل على خلفية إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 في يوليو/ تموز 2014 والذي أسفر عن مقتل 298 شخصا.

وقال قائد الشرطة الهولندية، فلبرت باوليسين، إن المتهمين هم الروس إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف، والأوكراني ليونيد خارشينكو، لافتاً إلى أن محاكمتهم ستبدأ في مارس/ آذار 2020.

ولقي كافة ركاب الطائرة وطاقمها حتفهم خلال رحلة من أمستردام لكوالالمبور ، عندما ضرب صاروخ الطائرة من طراز بوينغ 777 في الجو، ما أدى إلى تساقط الحطام والجثث على حقول دوار الشمس، فوق أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

موضوع يهمك أعلنت النيابة الهولندية عند تقديم أولى نتائج تحقيقها أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "... الطائرة الماليزية أسقطها صاروخ روسي العربية

ويتوقع أن تجري محاكمة المشتبه بهم غيابيا، إذ سبق لهولندا أن أعلنت أن روسيا لا تتعاون مع التحقيق، ومن غير المتوقع أن تسلم أي متهم.

وخلص فريق تحقيق مشترك شكلته أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا عام 2014 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ روسي.

وسيتواصل الفريق الدولي، الذي تقوده هولندا والمسؤول عن تحديد المسؤولية الجنائية عن تحطم الطائرة، مع أسر الضحايا ومعظمهم هولنديون لإعلامهم بالتقدم الذي تم إحرازه.

وفي تعليق روسي، وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "لم تستطع روسيا المشاركة في التحقيق على الرغم من أنها

عبرت عن اهتمامها منذ البداية وتحاول الانضمام له".

وذكر موقع (بيلينج كات) الإلكتروني الاستقصائي اليوم الأربعاء أنه حدد عددا من المقاتلين الانفصاليين المسؤولين عن استهداف الطائرة

عن طريق الخطأ واستخدام قاذفة صواريخ بوك في إسقاطها.

وتشمل المجموعة عسكريين من الجيش الروسي والمخابرات وانفصاليين أوكرانيين. وقال الموقع إنه لم يتضح حتى الآن من الذي أصدر أمر

إسقاط الطائرة.