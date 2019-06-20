بوريس جونسون يعتذر عن إساءته للمنتقبات: "أصولي مسلمة"

فجَّر وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، مفاجأة بعد أن كشف عن أن والد جده مسلم، معلناً اعتذاره عن تعليقات سابقة مسيئة للمنتقبات، في مسعى منه لاستقطاب مزيد من الأصوات في معركة انتخابات رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية، خلفاً لتيريزا ماي، في وقت دعا المرشح وزير الداخلية الباكستاني الأصل، ساجد جاويد، لمحاربة معاداة الإسلام داخل حزب المحافظين.

موضوع يهمك قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد... جونسون: سندفع ثمنا باهظا إذا لم ننسحب من أوروبا بأكتوبر اقتصاد

وقال جونسون، خلال مناظرة متلفزة لمرشحي رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية، الأربعاء: "لقد جاء والد جدي المسلم إلى هنا عام 1912 لمعرفته بأن هذا البلد كان منارة للأمل والكرم والانفتاح، ومستعدا للترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم".

يذكر أن جد جونسون الأكبر كان يدعى علي كمال، وعمل صحافياً وسياسياً وشاعراً في العهد العثماني.

"صناديق بريد ولصوص بنوك"

وعن تعليقات سابقة وصف فيها المنتقبات بـ"صناديق البريد"، و"لصوص البنوك"، قال جونسون إن تلك العبارات "تعود لآخر 20 أو 30 عاما عمل فيها صحافيا، واجتزأ الناس هذه الكلمات من مقاله وبالغوا فيها... بالطبع أنا آسف عن الإهانة التي سببتها تلك الكلمات".

واقترح جاويد خلال المناظرة إجراء تحقيق خارجي في مظاهر معاداة الإسلام والمسلمين داخل حزب المحافظين.

تعزيز موقع

وفي سياق المنافسة على زعامة حزب المحافظين، عزز جونسون موقعه بصفته الأوفر حظاً لرئاسة وزراء بريطانيا، بعد أن زاد عدد مؤيديه في الجولة الثالثة من التصويت الأربعاء.

وحصل جونسون على 143 صوتاً من 313، فيما حل وزير الخارجية جيريمي هانت في المركز الثاني بحصوله على 54 صوتاً، في حين احتل وزير البيئة مايكل جوف المركز الثالث وحصل على 51 صوتاً وجاء جاويد في المركز الرابع بحصوله على 38 صوتاً، كما حصل وزير التنمية الدولية روري ستيوارت على 27 صوتاً وخرج من السباق.

ويواجه المرشحون الباقون جولتي تصويت أخريين الخميس لتقليص المتسابقين إلى اثنين، وبعد ذلك سيكون على أعضاء حزب المحافظين تحديد من سيكون زعيم الحزب ورئيس وزراء بريطانيا القادم بحلول نهاية يوليو.