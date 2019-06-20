تركيا تحكم بالمؤبد على 151 متهماً بالانقلاب الفاشل

حكمت محكمة تركية، اليوم الخميس، على 151 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق أكين أوزتورك، وعلي يازجي المساعد السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاكمات تقول تركيا إنها ترتبط بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.

وكالة "دي إتش آيه" الخاصة، كشفت أن المحكمة قضت على 128 شخصا بالسجن المشدد مدى الحياة، فيما تم الحكم على 23 آخرين بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، و"قتل 139 شخصًا ومحاولة اغتيال الرئيس".

وحوكم في الإجمال 224 شخصا بينهم حوالي 20 جنرالا سابقا، في هذه المحاكمة، وهي من القضايا الرئيسية التي تناولت الانقلاب الفاشل في يوليو /تموز2016.

ومن هؤلاء، حوكم 176 وهم رهن الاحتجاز و35 غير موقوفين، و13 يحاكمون غيابيا.

وفصلت عن القضية ملفات 13 مدعى عليهم، بمن فيهم الداعية فتح الله غولن الذي اتهمته أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل، ولم يعرف قرار المحكمة بشأن بقية المتهمين على الفور.

وجرت المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب المحاكمات الضخمة المتصلة بالانقلاب الفاشل.

شجار بين المحتشدين

وفيما كان القاضي يتلو الأحكام، حاولت الشرطة خارج المحكمة الحفاظ على الهدوء مع اندلاع شجارات بين المحتشدين، فيما تجمع نحو 100 شخص في المحكمة وسط انتشار أمني.

وأدت محاولة الانقلاب التي وقعت ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز 2016 إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصاً، ليس من بينهم منفذو الانقلاب، عدا عن آلاف الجرحى.

وتلقي أنقرة باللوم في هذه المحاولة على الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما. وتطالب أنقرة بتسليم غولن الذي ينكر أي دور له.