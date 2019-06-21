أوروبا: نعد عقوبات صارمة ضد تركيا لسلوكها بمياه قبرص

طالب زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا بسحب سفنها من مياه قبرص، حيث تقوم بنشاطات التنقيب عن المحروقات، وهي أعمال غير شرعية.

وأوصى قادة دول الاتحاد المفوضية بإعداد حزمة عقوبات ضد تركيا من دون تأخر.





موضوع يهمك من المرجح أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان يتضمن تهديدات لتركيا عقابا على أنشطة الحفر في شرق البحر المتوسط، مما يزيد... بلومبيرغ: أوروبا ستلوح بعقاب تركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص العرب و العالم

من جانبه، قال جان كلود يونكير، رئيس المفوضية الأوروبية: "أجرينا مباحثات مهمة تعلقت بالنزاع بين تركيا وقبرص. ونعبر عن تضامنا الكامل معها. فما تقوم به تركيا في مياه قبرص عمل مرفوض، والمفوضية الأوروبية كلفت بإعداد إجراءات في أقرب وقت ممكن، وستقوم بذلك ولن تكون إجراءات خفيفة".

وعقب ساعات من إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، جدد القادة الأوروبيون في بروكسل إدانتهم لأنشطة الحفر، مشيرين إلى أن أنقرة لم تستجب للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت هذا الأسبوع من كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن "تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة" ضد تركيا، وهو ما حظي بتأييد الدول الثماني والعشرين.