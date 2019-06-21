بوتين يمنع الطيران الروسي من السفر إلى جورجيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يمنع شركات الطيران الروسية من السفر إلى جورجيا اعتباراً من 8 تموز/يوليو، وذلك في أعقاب صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجاً على مداخلة نائب روسي في برلمان هذه الدولة القوقازية.

وأفاد المرسوم المنشور على موقع الكرملين أنه "من 8 تموز/يوليو 2019 يحظر على شركات الطيران الروسية مؤقتاً تسيير الرحلات الجوية من أراضي الاتحاد الروسي إلى أراضي جورجيا".



وأضاف المنشور أن توصيات صدرت أيضا لوكالات السياحة والسفر بتعليق الرحلات إلى جورجيا من روسيا.

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والجمعة، أعلن رئيس برلمان جورجيا استقالته غداة صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على مداخلة لنائب روسي في برلمان الجمهورية السوفيتية السابقة في القوقاز.

واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان للاحتجاج على السماح للنائب الروسي سيرغي غافريلوف إلقاء كلمة أمام الجمعية الوطنية في إطار مشاركته في الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية الدولية حول الأرثوذكسية، وهي عبارة عن منتدى لبرلمانيي الدول ذات الغالبية الأرثوذكسية.

وفور شيوع نبأ إلقاء النائب الروسي كلمته من على منبر الجمعية الوطنية احتشد حوالي 10 آلاف متظاهر في وسط العاصمة تبيليسي للمطالبة باستقالة رئيس البرلمان.

وقال جيجي أوغولافا المسؤول في الحزب الأوروبي الجورجي (معارض) لفرانس برس إنّ "المحتجّين يدعون لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة واستقالة رئيس البرلمان ووزير الداخلية".

وأضاف "سنحقّق هذه الأهداف من خلال احتجاجات سلميّة".

وأثارت مشاركة برلمانيين روس في المنتدى المنعقد في تبيليسي احتجاجات شديدة في الجمهورية السوفيتية السابقة والتي خاضت في آب/أغسطس 2008 حرباً ضدّ روسيا حسمتها الأخيرة لمصلحتها في غضون خمسة أيام فقط.

ويومها هُزم الجيش الجورجي الصغير على يد الجيش الروسي الجرّار وقد انتهت الأعمال القتالية بين موسكو وتبيليسي باتفاق سلام بوساطة قام بها الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي الذي كانت بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكرّست تلك الحرب الخاطفة فقدان جورجيا السيطرة على منطقتيها الانفصاليتين المؤيّدتين لموسكو: أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية (تشكّلان حوالي 20% من الأراضي الجورجية).

وبعد الحرب اعترفت روسيا باستقلال هاتين المنطقتين الانفصاليتين باعتبارهما "دولتين مستقلتين"، في حين تعتبرهما جورجيا وحلفاؤها الغربيون واقعتين تحت "احتلال عسكري غير مشروع" من قبل القوات الروسية المنتشرة فيهما.