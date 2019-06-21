غزة.. إصابة 79 فلسطينياً بينهم مسعفان برصاص إسرائيلي

أصيب أكثر من 70 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات الجمعة، ضمن "مسيرة العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان "أصيب 79 مواطناً بجروح، بينهم مسعفان خلال فعاليات الجمعة الـ63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وأوضح القدرة أن أحد الجرحى حالته "خطيرة إثر إصابته برصاصة في الصدر" شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وشارك عدة آلاف في هذه الاحتجاجات على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من عقد.

ويتجمع آلاف الفلسطينيين منذ 30 آذار/مارس 2018 كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات "مسيرات العودة".

ويطالب الفلسطينيون برفع الحصار المفروض منذ 2006 على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي نزحوا عنها أو طردوا منها قبل سبعين عاماً.