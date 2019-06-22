الأردن يعلن مشاركته بمؤتمر البحرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، السبت، إن الأردن قرّر أن يشارك في مؤتمر البحرين، وأكد أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.

وقال القضاة في تصريحات صحافية، إن الأردن قرّر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة، يومي 25 و 26 من الشهر الحالي، على مستوى أمين عام وزارة المالية، للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفِي مقدمتها حقّه في الحرية والدولة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد القضاة في تصريحاته موقف الأردن، أن لا طرح اقتصاديًا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة، فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.

قائمة المدعوين

وسبق أن ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، منتصف يونيو، أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتزامها حضور المؤتمر الذي ترعاه واشنطن في البحرين، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية، بيد أن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن ممثلي إسرائيل لم تتم دعوتهم إلى المؤتمر.