باكستان.. محادثات سلام حول أفغانستان بغياب طالبان

يعقد العشرات من القادة السياسيين الأفغان مؤتمراً للسلام بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام آباد المجاورة لتمهيد الطريق لمزيد من الحوار الأفغاني.

يعقب المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، اجتماعات جلسات عمل على مدار اليومين التاليين، قبل زيارة الرئيس أشرف غني لباكستان الأسبوع المقبل.

والتقى غني وخصومه السياسيون وقطاع واسع من المجتمع المدني في الأيام الأخيرة مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي يواصل الضغط من أجل إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية والمعارضة وطالبان.

وفي وقت يغيب عن المؤتمر ممثلون لطالبان، يحضر قلب الدين حكمتيار، أمير الحرب السابق الذي أبرم اتفاق سلام مع حكومة غني وشطب اسمه من قائمة الإرهاب الأميركية.

ووصف اتفاق السلام هذا بأنه مخطط للاتفاق مع طالبان، رغم أن المتمردين رفضوا حكمتيار باعتباره قوة نفدت ليس لها أي سلطة ولا قوة عسكرية.

وتعقد واشنطن محادثات مع طالبان لإيجاد مخرج لانخراطها في أفغانستان منذ 17 عاما. ولم يتضح موعد لقاء خليل زاد مجددا مع المسلحين، الذين يسيطرون على نحو نصف البلاد أو لهم نفوذ واسع فيه.

ورفضت طالبان التفاوض مع ممثلي الحكومة، إلا أنها قالت إنها على استعداد للتفاوض مع أي جهة أفغانية، حتى لو كانوا مسؤولين حكوميين، لكن بصفتهم مواطنين أفغان عاديين وليس كممثلين للحكومة. وكانت محاولة سابقة لإجراء محادثات أفغانية فشلت بعدما لم يتم الاتفاق على المشاركين فيها.

ومن بين الحضور في الاجتماع محمد كريم خليلي، رئيس مجلس السلام الأعلى الذي ترعاه الحكومة الأفغانية، إضافة إلى عطا محمد نور زعيم حزب الجماعة الإسلامية، وحنيف أتمر المرشح الرئاسي الحالي، وهو أيضا مستشار الأمن القومي في حكومة غني.

المؤتمر مدعوم من الحكومة الباكستانية، وقام بتنظيمه منتديان فكريان، هما مركز لاهور لأبحاث السلام، ومعهد الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا.

وافتتح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود فريشي المؤتمر بقوله إن بلاده ستستمر في مساعيها تجاه السلام والاستقرار في أفغانستان. ومن المقرر أن يعقد القادة الأفغان أيضا اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارتهم الحالية.