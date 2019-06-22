مصرع 3 أشخاص في حريق مبنى بوسط باريس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر حريق اندلع في وقت مبكر السبت في مبنى بوسط باريس، كما أكد الإطفائيون.

وأصيب أيضاً 27 شخصاً آخرون بجروح طفيفة وتسمموا من الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق، ويضمّ مقهى وحماماً ومساكن في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، كما أكد متحدّث باسم دائرة الإطفاء في باريس.

وتحرك 200 إطفائي لإخماد الحريق. وأكد المتحدث فلوران لوانتييه أن "15 عملية إنقاذ تمت على الفور باستخدام سلالم"، مشيراً نحو الساعة 8,45 (6,45 ت غ) إلى أنه "تمت السيطرة" على الحريق لكن "لم يتم إخماده بالكامل" بعد.

ورمى أحد القتلى الثلاثة نفسه من النافذة، وعثر على القتيلين الآخرين متفحمين، بحسب المتحدث.