9 قتلى في تحطم طائرة في هاواي

لقي 9 أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة استخدمت في عملية قفز الحر بالمظلات في هاواي.

ونفى تيم ساكاهارا، المتحدث باسم وزارة النقل في هاواي، نجاة أحد من الركاب بعد تحطم الطائرة ذات المحركين التابعة لشركة "كينغ اير" "king Air" مساء الجمعة قرب مطار ديلينغهام في نورث شور في أواهو.

من جانبه، قال قائد الإطفاء في هاواي، مانويل نيفيس، للصحافيين في موقع الحادث: "لدى وصولنا، رأينا الطائرة واشتعلت النيران فيها بالكامل. وأطفأت الأطقم التي وصلت إلى المكان أولا النيران".

وأضاف نيفيس أن الحادث وقع بالقرب من السياج المحيط بالمطار الصغير. وقال: "كان الحادث بعيدا عن المدرج"، مشيرا إلى أن بعض أفراد عائلات الذين كانوا على متن الطائرة انتظروا في المطار حتى تعود.

وقال إن نطاق الحطام كان صغيرا نسبيا، حيث بلغ نحو 15 مترا في 15 مترا. وأضاف: "خلال 40 عاما من عملي كرجل إطفاء هنا في هاواي، يعد هذا الحادث أكثر حوادث الطائرات مأساوية".

وقالت شاين إنرايت، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، إن الطواقم في خدمة الطوارئ في هونولولو ساعدت في إصدار تصاريح وفاة الأشخاص التسعة بعد تلقي المكالمة، فيما لم يتم الإفراج عن أسماء المتوفين وأعمارهم وجنسهم.

وقال نيفيس إن الكثير من التفاصيل لا تزال غير معروفة عن الرحلة، لكنه نقل عن شهود قولهم إن الطائرة كانت متجهة إلى المطار عندما وقع الحادث ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

وأفاد مسؤولون في البداية أن ستة أشخاص فقط كانوا على متن الطائرة وقت الحادث، علما أن الطائرة تستخدم في عملية قفز حر بالمظلات.