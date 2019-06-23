مرشح حزب أردوغان يقر بهزيمته.. وفوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات اسطنبول

اعتبر مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، الأحد، أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول يشكل "بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا".

وصرح إمام أوغلو للصحافيين بعدما وجه صفعة قوية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الفوز على مرشحه بن علي يلدريم أن "هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة.. إنها تشكل بداية جديدة".

وقال: "ليست مجموعة أو حزبا واحدا، لكن كل اسطنبول وتركيا فازت في هذه الانتخابات".

ومع فرز نحو 99% من الأصوات، حصل إمام أوغلو على 54% مقابل منافسه بن علي يلدريم الذي نال نسبة 45,1%، وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع آذار/مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.

وتابع إمام أوغلو مخاطبا أردوغان "سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل معك في تنسيق تام. أطلب من هنا مقابلتك في أقرب وقت".

وأضاف: "سأعمل بجد بدون تمييز ضد أي كان". وختم مرددا شعار حملته "كل شيء سيكون على ما يرام".

من جانبه، أقر مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بهزيمته، وهنأ منافسه مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.



موضوع يهمك اتهم قياديان في حزب مؤيد للأكراد، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة بث الفرقة في صفوف الأكراد قبل... حزب مؤيد للأكراد يتهم أردوغان ببث الفرقة قبل تصويت اسطنبول العرب و العالم

وكانت جولة الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول انتهت وسط إقبال كبير من ناخبي المدينة على التصويت للمرشحين الرئيسيين بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وبدأت عمليات فرز الأصوات فور انتهاء التصويت على أن تصدر النتائج الأولية مساء اليوم.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات، فقد تجاوز عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات اليوم 10 ملايين ونصف المليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في 31 ألف مركز انتخابي، ضمن 39 قضاء في ولاية اسطنبول.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أبطلت فوز إمام أوغلو في انتخابات 31 مارس الماضية بعد طعون تقدم بها الحزب الحاكم بدعوى وجود مخالفات شابت الانتخابات، وهو ما نفته المعارضة ووصفت قرار إعادة الانتخابات بالانقلاب على الديمقراطية.