بيونغ يانغ.. كيم تلقى رسالة "ممتازة" من ترمب

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب بعث برسالة "ممتازة" إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، ونقلت عن كيم قوله إنه "سيفكر فيها بجدية".

ورفض البيت الأبيض تأكيد ما إذا كان ترمب قد أرسل خطاباً إلى كيم أم لا.

ونشرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية يوم الأحد صورة ثابتة قيل إنها تظهر كيم يونغ أون، وهو يقرأ رسالة من الرئيس ترمب، قائلاً: "إن الرسالة ذات محتوى ممتاز".

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه "تقديراً لملكة الحكم السياسي والشجاعة الاستثنائية للرئيس ترمب، قال كيم يونغ أون إنه سيفكر جديا في المحتوى المثير للاهتمام".

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الصين تبزغ

وجاء التقرير بشأن خطاب ترمب بعد أيام من قمة كيم مع الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ، والتي قال خبراء إنها أبرزت بزوغ الصين كلاعب رئيسي في الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن كيم وشي ناقشا الوضع السياسي المحيط بشبه الجزيرة الكورية، وتوصلا إلى إجماع غير محدد بشأن قضايا مهمة.

ومن المتوقع أن يجتمع شي مع ترمب في اليابان الأسبوع المقبل، ويقول محللون إنه قد ينقل إليه رسالة من كيم حول المفاوضات النووية.

وكانت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية انهارت بعد قمة فاشلة بين كيم وترمب في فبراير/ شباط الماضي في فيتنام.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية بالكامل قبل رفع العقوبات الدولية.

وتسعى كوريا الشمالية إلى اتباع نهج تدريجي تتماشى فيه التحركات نحو نزع السلاح النووي بتنازلات من الولايات المتحدة، لا سيما تخفيف العقوبات.