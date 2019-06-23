موريتانيا.. المتحدث باسم الحكومة يعلن غزواني رئيساً

هنأ المتحدث باسم الحكومة الموريتانية في تغريدة على تويتر مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني على فوزه في الانتخابات التي جرت أمس السبت.

وكتب وزير الاتصالات سيدي محمد ولد محم في تغريدة بالعربية "بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على

الثقة التي منحها لهالشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه".

موضوع يهمك اعتبر مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، الأحد، أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول يشكل "بداية جديدة بالنسبة... مرشح حزب أردوغان يقر بهزيمته.. وفوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات اسطنبول العرب و العالم

وأضاف: "وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم مباركين هذا الإنجاز الكبير، سائلين الله تعالى له وافر الأمن والاستقرار. والتهنئة كذلك إلى كل المرشحين الآخرين متمنين لهم التوفيق".

بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه.

وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم مباركين هذا الانجاز الكبير سائلين الله تعالى له وافر الامن والاستقرار.

والتهنئة كذلك إلى كل المرشحين الآخرين متمنين لهم التوفيق. pic.twitter.com/Ij4Th7IoJr — سيدي محمد ولد محم (@SMMohamedMaham) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

تضاؤل فرص الجولة الثانية

وتتضاءل فرص المنافسين الآخرين في سحب مرشح الأغلبية إلى جولة ثانية، بعد أن أعلن مصدر من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن محمد ولد الغزواني تجاوز العتبة بنحو نصف نقطة مئوية بعد فرز 80% من الأصوات، في الاقتراع الذي تجاوزت نسبة المشاركة فيه حاجز 60% حسب إعلان اللجنة.

وكان وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، قد أعلن في وقت مبكّر من صباح الأحد، فوزه في الانتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50% في الدورة الأولى.

مصدر من هيئة الانتخابات، قال إن محمد ولد الغزواني تجاوز العتبة بنحو نصف نقطة مئوية بعد فرز 80% من الأصوات، في الانتخابات التي تجاوزت نسبة المشاركة فيها حاجز 60% حسب إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات.

وقد تردّدت أنباء عن تحرّك كتيبة من الحرس الرئاسي إلى منزل وزير الدفاع السابق والمرشح للرئاسة لتأمينه، في إشارة واضحة إلى فوزه في الانتخابات التي جرت السبت.