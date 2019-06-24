بلجيكا.. التحقيق مع متهم خطط لهجوم على سفارة أميركا

قال الادعاء العام في بلجيكا، الاثنين، إن الشرطة ألقت القبض على رجل تشتبه بتخطيطه لشنّ هجوم إرهابي على السفارة الأميركية في بروكسل.

وأضاف في بيان، أن قاضي التحقيق في بروكسل وجّه إلى مشتبهٍ به يدعى م.ج. تهمة التخطيط لعمل إرهابي ضد السفارة الأميركية.

وذكر البيان أن الادعاء لديه عدة مؤشرات قادت للاعتقاد بأن الرجل كان يخطط لهجوم.

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واحتجز الرجل، الذي لم يكشف سوى عن حرفين من اسمه، يوم السبت، وأكمل الادعاء: "إن المشتبه به ينفي التهم الموجهة إليه".

وختم البيان، أنه لن تُكشف تفاصيل أخرى في تلك المرحلة حفاظًا على التحقيق المستمر.

وتشهد بلجيكا تهديدات إرهابية في ظل عودة بعض مقاتلي داعش إلى أوروبا، وفي نهاية مايو الماضي أخلت الشرطة البلجيكية محطة القطارات شمال بروكسل بسبب إنذار بوجود متفجرات.

كما أغلقت في منتصف مارس الماضي كذلك، جزءًا من شارع المؤسسات الأوروبية في بروكسل، عشية قمة أوروبية، بعد تلقي مؤسسة استشارات في مجال التواصل إنذارًا بوجود قنبلة، فيما وصف مديروها ما جرى بأنه "مزحة" غير مناسبة.