قبرص تتهم تركيا بالتواطؤ في تهريب المهاجرين

اتهم وزير الداخلية القبرصي، تركيا والقبارصة الأتراك بالمساعدة في تهريب المهاجرين إلى الجزء الجنوبي المعترف به دوليا من الجزيرة المنقسمة عرقيا.

وقال الوزير كونستانتينوس بيتريديس للإذاعة الرسمية، الاثنين: "دفعة كبيرة من المهاجرين وصلت بطائرة إلى شمال #قبرص" التابع لتركيا، وذلك تمهيدا لتهريبهم إلى الجنوب.

ووصف الوزير، السلطات القبرصية التركية بأنها وسيط لعصابات تهريب البشر بالتواطؤ مع أنقرة، مضيفا أن هذا "لا يمكن التسامح معه على مستوى أوروبا."

وأوضح بيتريديس أنه في مايو/أيار فقط، عبر 747 مهاجرا نحو الجنوب. وكان معظم الوافدين من أفريقيا ومن آسيا، فيما شكل السوريون فقط 25-30 بالمائة من الوافدين.

وشدد على أن هذا لا يمكن أن يستمر، مشيرا إلى أن سياسة قبرص لقبول طالبي لجوء من دولة ثالثة عبر الشمال المنشق ستخضع للمراجعة.