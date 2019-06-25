الصين تدعو واشنطن وطهران للتهدئة وضبط النفس

دعت الصين، الثلاثاء، إلى "التهدئة وضبط النفس" إثر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات جديدة استهدفت كبار المسؤولين في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال إيجاز صحافي في بكين: "نعتقد أن فرض أقصى درجات الضغط بشكل أعمى لن يساعد على حل المشكلة".

وأضاف "تثبت الوقائع أنه كان لهذه الإجراءات تداعيات عكسية فاقمت التوتر الإقليمي".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران بشكل متسارع خلال الأسابيع الأخيرة بعدما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات استهدفت سفنًا في مياه الخليج، وهو ما نفته إيران.

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وتفاقمت حدة التوتر، الاثنين، عندما أعلن ترمب فرض عقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الثلاثاء، إن فرض العقوبات "يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع حكومة ترمب اليائسة".

وعقّب غينغ على ذلك قائلاً "نأمل أن تحافظ الأطراف المعنية على التهدئة وضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".