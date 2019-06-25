روسيا: ندعم موقف إسرائيل بخصوص الوضع في سوريا

أشار أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الثلاثاء، أن موسكو ما زالت ملتزمة بأمن إسرائيل، وذلك قبيل قمة تركز على الأزمة في سوريا.

وقال باتروشيف إن روسيا وإيران لديهما "القدرة المشتركة للتأثير على بعضنا بعضا، والقدرة على الاستماع إلى بعضنا بعضا، وهكذا دواليك. نتفهم شواغل إسرائيل، ونرد أن تتم تصفية التهديدات القائمة من أجل أن تتحقق سلامة إسرائيل".

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وأضاف "موسكو تدعم موقف إسرائيل بخصوص الوضع في سوريا ما بعد الحرب"، مؤكداً أنه يجب أن تتمتع سوريا بالسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي.

وتلعب إيران وروسيا دورا رئيسيا في دعم بشار الأسد، وتساعداه في التغلب على المعارضة في الحرب الجارية.

وينعقد الاجتماع الثلاثي لمسؤولي الأمن القومي من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل اليوم في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

ولدى البلدان الثلاثة خط ساخن عسكري لتنسيق العمليات الجوية فوق سوريا، حيث تدعم روسيا قوات الأسد، في حين تشن إسرائيل ضربات جوية متكررة على أهداف مرتبطة بإيران.

الدرون الأميركية

وفي ما يتعلق بالطائرة الأميركية المسيّرة التي أسقطتها طهران الأسبوع الماضي، فقد اعتبر المسؤول الروسي أنها كانت ضمن المجال الجوّي الإيراني.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن باتروشيف قوله للصحافيين في القدس: "لدي معلومات من وزارة الدفاع الروسية تفيد أن هذه الطائرة المسيّرة كانت ضمن المجال الجوّي الإيراني".

ويزور باتروشيف القدس حيث يجري محادثات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين تزامناً مع تصاعد حدة التوتر بعدما أسقطت إيران طائرة تجسس أميركية مسيّرة في 19 حزيران/يونيو بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ ضربات انتقامية ضد إيران.