صور.. رئيس وزراء إثيوبيا يبكي بقداس رئيس الأركان الراحل

بكى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء في قداس القائد العسكري الذي اغتيل على يد حارسه الشخصي مطلع الأسبوع.

وحث الجيش الإثيوبي على الوحدة في أعقاب هجومين عنيفين يوم السبت قتل فيهما قائد الجيش وجنرال متقاعد في أديس أبابا، كما قتل ثلاثة مسؤولين في إقليم أمهرة، شمال العاصمة.

وقال بيرهانو جيلان، نائب قائد الجيش، خلال قداس الثلاثاء، إن قوات الأمن ستقاتل من أجل الحفاظ على وحدة إثيوبيا واستقرارها.

يُنظر إلى الهجومين على أنهما تحد لرئيس الوزراء الإصلاحي آبي، الذي تم انتخابه العام الماضي.

وفي أعقاب عمليات القتل، أمر آبي بحملة أمنية قتل فيه الجنرال المتهم بقيادة المؤامرة يوم الاثنين.