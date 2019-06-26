حزب جديد في إسرائيل "لوضع حد لسلطة نتنياهو"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الأربعاء، تأسيس حزب جديد سيخوض الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 17 أيلول/سبتمبر بغية "وضع حدّ لسلطة (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو".

وباراك (77 عاماً) الذي خلف في 1999 بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء قبل أن يعتزل الحياة السياسية في 2013 قال خلال مؤتمر صحافي في تلّ أبيب "نحن نؤسّس حزباً جديداً لوضع حدّ لسطة نتنياهو".

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وأضاف أنّ اسم الحزب الجديد سيتم إعلانه في غضون "أسبوعين" خلال حفل سيقام لمناسبة إعلان ولادة الحزب رسمياً.

وباراك الذي كان رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي، تولّى حقيبة الدفاع بين العامين 2007 و2013 في حكومتين إحداها برئاسة نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء السابق في مؤتمره الصحافي مخاطباً نتنياهو عبر الإعلام "أعرفك منذ 50 عاماً... هذه نهاية الطريق بالنسبة إليك".

وباراك كان مسؤولاً عن نتنياهو في الجيش حين قاد وحدة من قوات النخبة في سبعينيات القرن الماضي كان "بيبي" عنصراً فيها.

واستنكر رئيس الوزراء السابق الممارسات "الفاسدة" لنتنياهو، مؤكّداً أنّ الدولة العبرية "لم يسبق لها يوماً أن عرفت أياماً بمثل هذا السواد".

ونتنياهو (69 عاماً) موضع تحقيق في قضايا تتعلق بتقاضي رشى والاحتيال وإساءة الأمانة، وقد فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد فوزه في انتخابات 9 نيسان/أبريل، ما أدى إلى حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة ستجري في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.