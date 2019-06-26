زلزال بقوة 6.3 بحدود بنما-كوستاريكا وتحذير من أضرار

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا قرابة منتصف ليل الثلاثاء.

وأعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي توقعه أن "يقتصر تأثيره نسبيا على مناطق محددة"، بعد أن حذر في بيان سابق من احتمال وقوع إصابات و"أضرار كبيرة".

ولم يتحدث المعهد عن سقوط ضحايا على الفور. وتسبب الزلزال بانقطاع للتيار الكهربائي جنوب غربي كوستاريكا قرب مركزه، كما ذكر رئيس البلاد كارلوس الفارادو.

وأوضح المعهد أن الزلزال ضرب على عمق 26 كلم وعلى بعد نحو كيلومترين عن بروغريسو، أقرب بلدة في بنما، علما أنه أشار في وقت سابق أن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف أن "الخسائر الاقتصادية تشكل أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي لبنما".

من جانبها، أعلنت شبكة رصد الزلازل الوطنية في جامعة كوستاريكا عن زلزال بقوة 6,7 درجة مساء الثلاثاء على الأراضي الوطنية، لكنها لم تتحدث عن ضحايا أو أضرار مادية.

وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 11 كلم شرق قرية بويرتو ارموليس البنمية على الحدود مع كوستاريكا، على عمق 31 كلم.

وفي العاصمة سان خوسيه، شعر الناس بقوة بالزلزال، الذي تسبب بسقوط أغراض في الشقق والمتاجر.

وذكرت شبكة رصد الزلازل أن عدداً من الهزات الارتدادية وقعت، وبلغت قوة بعض منها 4,2 و4,3 درجة.

واستبعد جهاز التحذير من كوارث تسونامي في كوستاريكا خطر حدوث تسونامي.

وفي جنوب كوستاريكا، هرب قرويون من مساكنهم خوفا من هزات ارتدادية. وأصيب منزلان بأضرار في هذه المنطقة، وفق ما ذكر ألكسندر سوليس، رئيس اللجنة الوطنية للأوضاع الطارئة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تسبب زلزال قوته 6,5 درجات على ساحل المحيط الهادئ لكوستاريكا في اهتزاز مبان في سان خوسيه، وأدى إلى وفاة شخصين بنوبة قلبية.

وقبل شهرين، تسبب زلزال بلغت قوته 7,1 درجات في مقتل 369 شخصا في المكسيك.