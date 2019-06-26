كوريا الشمالية: واشنطن تعادينا بالعقوبات

اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية تمديد الولايات المتحدة للعقوبات على بيونغ يانغ عملاً عدائياً وتحدياً صريحاً للقمة التاريخية، التي عقدت بين البلدين في سنغافورة العام الماضي.



وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وصف المتحدث باسم الخارجية العقوبات بأنها مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفاً، على حد قوله، مضيفاً: "كل هذا يشير بوضوح إلى أن الحلم الكبير للولايات المتحدة بتركيعنا عن طريق العقوبات والضغط لم يتغير على الإطلاق وإنما زاد بشكل سافر".



واتهم واشنطن بتشويه صورة كوريا الشمالية في أحدث تقاريرها عن الاتجار بالبشر والحريات الدينية حول العالم، كما انتقد المتحدث تصريحات أدلى بها مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، الأحد 23 يونيو/ حزيران، وكشف فيها تأثر أكثر من 80 بالمئة من اقتصاد كوريا الشمالية بالعقوبات.



موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد تقليص جدول أعمال القمة الثانية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، خلال... بعد فشل القمة.. ترمب: لن نرفع عقوبات كوريا الشمالية أميركا



وكان البيت الأبيض قد مدد الأسبوع الماضي ستة أوامر تنفيذية، تتضمن العقوبات المفروضة على برنامج كوريا الشمالية النووي وبرنامجها الصاروخي، لمدة عام آخر.

وعقد دونالد ترمب الرئيس الأميركي، وكيم يونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، أول قمة لهما في يونيو/حزيران العام الماضي، واتفقا على بناء علاقات جديدة والعمل على نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية. إلا أن قمة ثانية في فبراير/شباط انهارت بعد فشل الجانبين في تضييق الخلافات بين الدعوة الأميركية لنزع السلاح ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات.