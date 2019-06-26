كوشنر للعربية: سنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا بالوقت المناسب

قال مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الأربعاء، إن "الرؤية التي قدمناها يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل بالضفة وغزة"، في إشارة إلى ما تم تقديمه خلال أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، مضيفاً: "سنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا في الوقت المناسب".

وأضاف كوشنر في حديث مع قناة "العربية": "حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة"، مضيفاً: "نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين".

موضوع يهمك قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تسعى لخلق السياق المناسب للسلام بين الفلسطينيين... كوشنر: خطة السلام ليست صفقة القرن وإنما فرصة القرن الخليج العربي

وقال إن الرئيس دونالد ترمب يفي بوعوده، فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لم يقدما التنازلات اللازمة سابقاً.

وعن الخطة الأميركية، قال كوشنر: "خطتنا تظهر القدرة على ربط الضفة الغربية وغزة.. وعلينا أن نركز على تحسين الحياة بالنسبة للفلسطينيين".

وشدد قائلاً: "نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين"، مؤكداً: "سنواجه كل المشكلات السياسية معاً لكن تركيزنا الآن على الجانب الاقتصادي".

وأضاف مستشار الرئيس الأميركي: "نسعى للوصول إلى حكومة فلسطينية مستدامة تعتمد على نفسها"، مشدداً على أن "أطرافاً عدة ساعدت في وضع ملامح خطتنا، ورد الفعل عليها رائع".

وتتواصل في العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، وكان مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، أكد على أن الخطة الأميركية تشكل "فرصة القرن" وفرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وقال كوشنر: "نحن هنا لنعمل معاً لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. البعض يطلقون على هذه الورشة اسم صفقة القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة القرن، إن كانت القيادة قادرة وشجاعة بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة".