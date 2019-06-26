مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي،‭‭‭‭ ‬‬‬‬أن جنديين أميركيين قتلا في أفغانستان اليوم الأربعاء، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ووفقا لتقارير الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي، فإن مقتل الجنديين يرفع عدد الجنود الأميركيين القتلى في أفغانستان إلى 6 على الأقل في عام 2019 وإلى ما لا يقل عن 65 منذ يناير/كانون الثاني 2015.

موضوع يهمك أمل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى كابول الثلاثاء، بالتوصل إلى اتفاق سلام قبل... بومبيو من كابول: نأمل باتفاق سلام قبل سبتمبر العرب و العالم

ويأتي مقتل الجنديين بعد أقل من 24 ساعة على وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لكابول، في زيارة لم يعلن عنها، ناقش خلالها

مساعي السلام المستمرة والأمن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين كبار.

وهناك حوالي 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، ومعظمهم أميركيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. وتقوم بعض القوات الأميركية بعمليات لمكافحة الإرهاب.



وذكرت الأمم المتحدة، في بيان في فبراير/شباط الماضي أن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان، وهو 3804 مدنيين، قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف الضربات الجوية للقوات بقيادة الولايات المتحدة وتنفيذ المزيد من الهجمات الانتحارية.