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هجوم لطالبان على مركز شرطة باكستاني يقتل شرطيا ويصيب 5

المصدر: العربية.نت - رويترز
الصورة أرشيفية
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قتل شرطي وأصيب 5 أشخاص في معركة بالأسلحة مع متطرفين ينتمون لحركة طالبان عند مجمع للسكن والتدريب تابع للشرطة في باكستان.

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وكشف ضابط الشرطة الكبير عبد الرحمن لوني، أن 3 متطرفين يرتدون سترات ناسفة حاولوا اقتحام المجمع في إقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غربي البلاد، فمنعهم الحراس عند المدخل، وانتشر أفراد من الشرطة عند البوابة وقتلوا أحد الانتحاريين، فيما فجر الآخران نفسيهما داخل مجمع الشرطة.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أُرسل للصحافيين، فيما طوق الجيش المنطقة بعد الهجوم.

يذكر أن المجمع الذي يضم مساكن لرجال الشرطة ومنشآت تدريبية يقع تحت حراسة مشددة في إقليم تشيع فيه الهجمات التي تستهدف مسؤولي الأمن.

كلمات دالّة

#طالبان, #باكستان, #هجوم انتحاري

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