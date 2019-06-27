الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً بالقدس المحتلة

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، شاباً فلسطينياً في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب هو الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً)، وقد أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اختطفت الشاب خلال محاولة علاجه وإسعافه.

ودارت مواجهات في البلدة، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية.

وذكرت وكالة (وفا) الرسمية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة، في حين ناشد الفلسطينيون إدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.

وكان أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء الخميس ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.