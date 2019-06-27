رئيس بلدية اسطنبول الجديد يتسلم رسميا مهام منصبه

قال شاهد من رويترز إن رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو تولى اليوم الخميس مهام منصبه رسمياً، وذلك بعد أيام من توجيهه ضربة انتخابية مؤلمة للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة.

وتولى إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة مهام منصبه للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعد إلغاء نتيجة فوزه السابق بعد طعون متعددة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان. وفاز الرجل بانتخابات الإعادة بفارق يزيد على 800 ألف صوت.

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وقال أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة الفائز برئاسة بلدية مدينة إسطنبول، الأربعاء، إنه سيتسلم وثيقة تنصيبه رسمياً، مساء الخميس.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أكرم أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وقال إمام أوغلو في تغريدته: "أنتظر جميع أبناء مدينة إسطنبول مساء غد الخميس أمام مقر بلدية إسطنبول؛ لاستلام وثيقة التنصيب".

وأصدر المكتب الإعلامي لإمام أوغلو بياناً أكد فيه أن مراسم تسلمه وثيقة تنصيبه ستكون الخميس، فضلاً عن مراسم تسليم وتسلم رئاسة البلدية من رئيسها السابق.

وكانت وسائل إعلام تركية تناقلت في وقت سابق أنباء أفادت بأن تسلم إمام أوغلو للوثيقة كان من المفترض أن يكون الثلاثاء، وقالت أخرى الأربعاء، ليأتي رئيس البلدية الجديد، ويقطع هذا التضارب ويؤكد تسلمه الوثيقة الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت ولاية إسطنبول بياناً أكدت فيه أن مراسم تسلم وتسليم رئاسة البلدية لرئيسها الجديد، سيكون الخميس.

والأحد الماضي، اكتسح أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الأمة" – المكون من حزبي الشعب الجمهوري (زعيم المعارضة)، والخير- منافسه بن علي يلدريم مرشح "تحالف الجمهور" – المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، والحركة القومية المعارض، في انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول.

ووفق نتائج رسمية فاز إمام أوغلو بالانتخابات بعد حصوله على 54.22% من الأصوات، مقابل 44.99% لبن علي يلدريم رئيس الوزراء الأسبق.

وكان إمام أوغلو فاز برئاسة البلدية ذاتها في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، قبل قيام اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الاقتراع على منصب رئيس البلدية الكبرى لمدينة إسطنبول، وإعادتها الأحد الماضي.