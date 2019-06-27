فرنسا: جريحان بإطلاق نار أمام مسجد في بريست

أفاد مصدر رسمي فرنسي عن إطلاق عيارات نارية، الخميس، أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا الخميس، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح غير خطرة.

ووقع الحادث بعيد الساعة 16,00 (14:00 ت غ) خارج المسجد. وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق.

وقال مركز الشرطة "تم نقل الجريحين إلى المستشفى". وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.

وتتولى الشرطة القضائية التحقيق.

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست.

وكتب وزير الداخلية كريستوف كاستانير على تويتر أن "أجهزتنا مستنفرة لاعتقال من أطلق العيارات النارية التي أسفرت عن إصابة شخصين. طلبت من المسؤولين المحليين تعزيز حماية أماكن العبادة في البلاد".