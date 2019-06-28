اليابان.. قمة العشرين تنطلق بمشاركة 37 دولة ومنظمة

افتتحت قمة مجموعة العشرين رسميا في مدينة أوساكا غرب اليابان صباح الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.

وفي كلمة له أمام الحضور، شدد الرئيس الصيني على أن هدف تلك القمة هو الوصول إلى مقاربة تدفع بالبشرية إلى الأمام.

وفي حين تطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أهمية الاقتصاد الرقمي، قائلاً إن التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي. وأضاف: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.

وكان قادة الوفود المشاركة وصلوا في وقت سابق إلى مقر القمة. كما وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة. ويتوقع أن يعقد الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة اجتماعات مهمة، السبت، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

موضوع يهمك تبث "العربية" بعد غد السبت الفيلم الوثائقي "البشير: الساعات الأخيرة" بعد حصول القناة وبشكل حصري على تسريبات من داخل... خاص وحصري.. تسريبات عن ساعات البشير الأخيرة في الحكم السودان

وكانت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت، الخميس، أن ماي ستجتمع مع ولي العهد السعودي، السبت، لبحث الوضع في الخليج، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إثر استهداف ناقلات نفط، وإسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة في المياه الدولية.

ملفات مهمة

ويتوقع أن تشهد القمة مناقشة ملفات مهمة، على رأسها تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى ملف إيران.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا في وقت سابق، الجمعة، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد تلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي، إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.