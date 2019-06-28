بوتين يشيد بسياسة ترمب.. ودونالد توسك يرد بحدة

انتقد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك بشدة، الجمعة، تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال فيها إن الأفكار التقدمية التي تطرحها الديمقراطيات الغربية "عفا عليها الزمن".

ورأى بوتين ردا على سؤال حول استقبال المهاجرين في أوروبا خلال مقابلة نشرتها صحيفة "فاينانشل تايمز"، الجمعة، أن الفكر التقدمي "لم يعد يخدم هدفه".

موضوع يهمك لو ارتطم كويكب بالأرض، اسمه Psyche 16 وبعيد عنها 500 مليون كيلومتر، من دون أن يقضي على سكانها البالغين 7 مليارات وأكثر... أفقر من في الأرض يصبح مليارديرا لو سقط فيها هذا الكويكب علم

أرق ومقابلة "روسية"

ورد توسك على هذه التصريحات من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين، ممازحا بشأن فرق التوقيت الذي تسبب له بأرق سمح له بقراءة المقابلة بكاملها.

وقال رئيس الوزراء البولندي السابق خلال مؤتمر صحافي في أوساكا "لا بد لي من القول إنني على خلاف تام مع الحجة التي تقول إن النهج التقدمي عفا عليه الزمن".

وقال بوتين في المقابلة "هذه الفكرة عفا عليها الزمن وباتت في تناقض مع مصالح الغالبية العظمى من المواطنين".

إشادة بسياسة ترمب حول الهجرة

ورأى أن النهج التقدمي يتيح للمهاجرين أن "يقتلوا وينهبوا ويغتصبوا مفلتين تماما من العقاب، لأنه لا بد من حماية حقوقهم كمهاجرين"، مشيدا بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتشددة في مسألة الهجرة.

في المقابل، رد توسك بالقول "كل من يؤكد أن الديمقراطية التقدمية عفا عليها الزمن إنما يقول إن الحريات عفا عليها الزمن، إن دولة القانون عفا عليها الزمن، وإن حقوق الإنسان عفا عليها الزمن".

وتابع: "إنها بالنسبة لنا في أوروبا قيم أساسية وحيّة"، مضيفا "ما أعتبر أنه عفا عليه الزمن هو التسلط وعبادة الشخص وحكم القلة، حتى لو أن ذلك قد يبدو أحيانا مجديا".

وجاء تبادل الانتقادات هذا بالتزامن مع افتتاح قمة مجموعة العشرين، الجمعة، في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تهيمن عليها الخلافات بين قادة العالم حول التجارة والسياسات الخارجية والتغير المناخي.