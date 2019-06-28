كوستاريكا ترحل مصرييْن وعراقييْن بشبهة داعش

أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا، الخميس، أن مصريَّين وعراقيَّين اعتُقلوا في نيكاراغوا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش وأرسِلوا لاحقاً إلى كوستاريكا سيتم ترحيلهم إلى بلديهم.

واعتُقل المصريان محمد إبراهيم (33 عاماً) ومحمود سامي عيسى (26 عاماً)، والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاماً) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاماً) الثلاثاء في نيكاراغوا.

وقالت مديرية الهجرة في سان خوسيه إن الرجال الأربعة سيُطردون إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيق معهم، نظراً إلى وضعهم غير القانوني في كوستاريكا.

ودخل الرجال الأربعة كوستاريكا في 9 حزيران/يونيو من بنما، بموجب اتفاقية هجرة بين البلدين تسمح بدخول 100 مهاجر يومياً. ويعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من هايتي وكوبا وإفريقيا وآسيا، أراضي كوستاريكا للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت شرطة نيكاراغوا في بيان الثلاثاء أن الجيش اعتقل الرجال الأربعة الذين "يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى "أنهم كانوا دخلوا من جمهورية كوستاريكا بشكل غير قانوني عن طريق معبر حدودي".