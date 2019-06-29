الفلبين.. 5 قتلى في هجوم تبناه تنظيم داعش

قُتل 3 جنود ومدنيان في الفلبين، الجمعة، خلال هجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو (جنوب)، بحسب مصدر عسكري، فيما ذكرت خبيرة أنّ الهجوم تبناه تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الجيش، رامون زاغالان إنّ الهجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 9 آخرين، بينما قتل مدنيان، الأول كان على دراجته النارية والثانية تعمل تاجرة.

وأفادت مديرة "سايت"، وهو المرصد المتابع للحركات المتطرفة، ريتا كاتز، إنّ تنظيم داعش تبنى هجوماً انتحارياً نفذّه اثنان من عناصره.

ووقع الهجوم في المقر العام المؤقت للوحدة في ايندانان على جزيرة جولو، الذي يضم 1500 عنصر وجرى الانتقال إليه قبل 4 أسابيع.

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وأعلن المتحدث العسكري في بيان أن الهجوم، الذي تضمن تفجيرا وإطلاقا للرصاص، استهدف "إرباك العمليات الأمنية المكثّفة، بعد تحقيق تقدم عملياتي أخيراً في هذه المنطقة".

من جانبه، قال المتحدث العسكري المحلي، الضابط ارفين ارسيناس: "لا نستبعد احتمال وقوف جماعة أبو سيّاف" خلف العملية. غير أنّه لم يتمكن من تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة.

وتعدّ جزيرة جولو معقلاً لجماعة أبو سيّاف التي استأنفت مانيلا حملتها ضدّها عقب هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية جولو، واسقط 21 قتيلاً في كانون الثاني/يناير. وتبنى الهجوم في حينه تنظيم داعش الذي ترتبط به فصائل تابعة لجماعة أبو سيّاف.