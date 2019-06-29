بوتين: سنتشاور مع واشنطن حول الحد من السلاح النووي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، أن موسكو وواشنطن ستباشران محادثات حول مسألة الحد من الأسلحة النووية، لكن من غير المؤكد بحسبه أن تؤدي إلى تمديد معاهدة "ستارت 3" لنزع السلاح النووي.

وقال بوتين للصحافيين بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان: "كلفنا وزيرينا للشؤون الخارجية ببدء مشاورات بهذا الصدد، لكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد"، هذه الاتفاقية الهامة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

ولم يوضح الرئيس الروسي متى ستبدأ المحادثات.

ويفترض أن تحل معاهدة "ستارت 3"، التي تعثرت المفاوضات بشأنها قبل بضع سنوات بين القوتين النوويتين الكبريين في العالم، محل معاهدات سابقة للحد من عدد الصواريخ النووية لدى البلدين.

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والبلدان مرتبطان حاليا بمعاهدة "ستارت الجديدة" الموقعة عام 2010 والتي تبقي ترسانتي الرؤوس النووية الروسية والأميركية دون مستواهما خلال الحرب الباردة.

لكن مدة المعاهدة تنتهي عام 2021، ودعا بوتين مرارا الولايات المتحدة لبحث تمديدها، محذرا بأن تخلف واشنطن عن ذلك سيشكل خطرا على مسألة ضبط الأسلحة.

وأوقفت موسكو وواشنطن هذه السنة مشاركتهما في اتفاقية أخرى هي "معاهدة القضاء على الصواريخ النووية المتوسطة المدى" (ما بين 500 و5500 كلم)، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.

من جهة أخرى، علق بوتين على لقائه الثنائي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة: "كان لقاء جيدا وعمليا للغاية".

ولقي الاجتماع الودي بين بوتين وترمب في أوساكا أصداء كبيرة، وخصوصا بسبب ممازحة الرئيس الأميركي نظيره الروسي حول موضوعين بالغي الحساسية في الولايات المتحدة، هما: الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية، والتضليل الإعلامي أو ما يطلق عليه ترمب تعبير "الأخبار الكاذبة".