إسرائيل تعتقل وزير القدس الفلسطيني لساعات

أكد محامي وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، الأحد، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح الوزير بعد ساعات من اعتقاله والتحقيق معه.

وبحسب المحامي مهند جبارة، أفرج عن الوزير الهدمي من مركز تحقيق المسكوبية دون قيود.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وزيراً فلسطينياً واستجوبته، فيما أكد مصدر مقرب من الوزير أن اعتقاله تم من منزله في القدس الشرقية.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس إن فادي الهدمي اعتقل وتم استجوابه "لنشاطاته في القدس".

وصرح مصدر مقرب من الوزير أن اعتقال الهدمي جاء على الأرجح بسبب نشاطاته الأخيرة في المدينة المحتلة والتي شملت مرافقته للرئيس التشيلي سيبستيان بينيرا في زيارته للمسجد الأقصى.

موضوع يهمك قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، شاباً فلسطينياً في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.وحسب وزارة الصحة... الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً بالقدس المحتلة العرب و العالم

وبحسب المصدر فإن "قوة كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال داهمت منزل الوزير (...) وقامت بعمليات تفتيش في منزله ومصادرة أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به".

وتمنع السلطات الإسرائيلية أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

ورافق وزير شؤون القدس الرئيس التشيلي في جولته التي وصفها مصدر رسمي في الوفد حينها بأنها "خاصة".

وأثارت زيارة بينيرا للمسجد غضب إسرائيل التي احتجت عليها واعتبرت أنها تمثل انتهاكاً للقواعد والتفاهمات السابقة مع سانتياغو بشأن زيارة الرئيس.

ويتزامن اعتقال الوزير مع مواجهات "عنيفة" تشهدها القدس.

واندلعت المواجهات الخميس بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاماً في بلدة "العيسوية" بالقدس الشرقية، متهمة إياه بإلقاء الألعاب النارية باتجاه القوات.

وتوفي الشاب محمد عبيد متأثراً بجروحه وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

رئيس الوزراء يعلق

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها، لكن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة وسيستمر نشاطها التنموي فيها وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية".

وطالب رئيس الوزراء، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس.

وقال: إن "الهدمي منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة".

وطالب المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الوزير المعتقل، وإدانة سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة والمحاولات المستمرة لتهويدها وتزوير هويتها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي تدمر أي فرصة مستقبلية للخوض في عملية سياسية.

كما استنكر رئيس الوزراء حملة التنكيل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي تجاه سكان العيسوية في القدس، والتي أدت أمس الأول لاستشهاد شاب مقدسي وإصابة واعتقال العشرات.