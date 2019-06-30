إنقاذ 40 مهاجرا مصابين بالجفاف في المتوسط

ذكرت منظمة إنسانية إسبانية أن سفينة الإنقاذ التابعة لها رصدت 40 مهاجرا مصابين بجفاف شديد يرافقهم زورق تابع لخفر السواحل الايطالي إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم سفينة المساعدات، برواكتيفا أوبن آرمز، إن 3 نساء حوامل و4 أطفال من بين الأشخاص الذين كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غادر ليبيا قبل 3 أيام.

وأضافت أن طاقم سفينة المساعدات أوبن آرمز لاحظ القارب، صباح الأحد، والتصق به. واكتشف الأطباء إصابة الركاب بالجفاف، وتم تزويدهم بالمياه.

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وذكرت لانوزا أنه تم الاتصال بخفر السواحل في مالطا، ولكن وصلت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي لمرافقة المهاجرين لأن قاربهم كان أقرب إلى لامبيدوسا منه إلى مالطا.

وكانت قبطانة سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة ألمانية قد خالفت أوامر السلطات الإيطالية ودخلت ميناء لامبيدوسا، السبت، لإنزال 40 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم.