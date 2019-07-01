الصين تشيد بلقاء ترمب وكيم وتؤكد "أهميته البالغة"

أشادت الصين، الاثنين، باللقاء الذي عقد الأحد بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، مؤكدة "أهميته البالغة".

والأحد دخل ترمب الجانب الكوري الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهي المرة الأولى التي يطأ فيها رئيس أميركي في المنصب هذه الأراضي.

وبعد لحظات اصطحب ترمب كيم يونغ أون إلى المنطقة المنزوعة السلاح، حيث عقدا اجتماعاً اتفقا خلاله على استئناف المحادثات على المستوى العملي حول الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في مؤتمره الصحافي الدوري، إن "هذه التطورات يجب أن تلقى ترحيباً"، لافتاً: "لقد اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف المحادثات على المستوى العملي قريباً، وهو أمر بالغ الأهمية. الصين تؤيد هذا الأمر".

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وجاء اللقاء التاريخي بعد نحو أسبوع من توجه الرئيس الصيني، شي جينبينع، إلى بيونغ يانغ في أول زيارة لرئيس صيني منذ 14 عاماً عززت خلالها الدولتان اللتان يعود تحالفهما إلى حقبة الحرب الباردة علاقتهما التي كانت قد شهدت فتوراً بسبب الأنشطة النووية الكورية الشمالية وتأييد بكين فرض عقوبات دولية على جارتها.

وأضاف شوانغ أن الزيارة الأخيرة التي أجراها شي إلى بيونغ يانغ "أعطت دفعاً جديداً" للمحادثات النووية.

وحث غينغ الجانبين على "اغتنام الفرصة والمضي قدما في الاتجاه نفسه واستكشاف حلول عملية لهواجسهما" لضمان تقدم جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكان الرئيسان الأميركي والصيني قد اتفقا السبت على هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما، وتعهد ترمب بعدم زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية ما دامت المفاوضات مستمرة.