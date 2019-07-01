إندونيسيا تعتقل زعيم جماعة ضالعاً بتفجيرات دامية

قالت الشرطة الإندونيسية إنها ألقت القبض على شخص يعتقد أنه زعيم "الجماعة الإسلامية" الموالية لتنظيم القاعدة الذي فر خلال عملية لاعتقاله عام 2003.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتو، الاثنين، أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت بارا ويجايانتو مع زوجته في فندق في مدينة بيكاسي جاكرتا يوم السبت.

وذكر براسيتو أن ويجايانتو يشتبه في تورطه في صنع قنابل استخدمت في سلسلة من الهجمات بينها تفجيرات بالي عام 2002، والهجوم على السفارة الأسترالية في جاكرتا عام 2004.

وأوضح أن ويجايانتو متورط أيضاً في أعمال العنف الطائفية التي شهدتها مدينة بوسو والمعروفة بأنها معقل للتطرف في جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وقال مدان متعاون الآن مع وكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، هو سفيان تسوري، إن ويجايانتو تولى قيادة الجماعة الإسلامية عام 2007.