باكستان.. توقيف قيادي معارض بتهمة حيازة مخدرات

قال حزب المعارضة الرئيسي في باكستان إن السلطات ألقت القبض على شخصية بارزة في الحزب، وهو رنا سناء الله خان، بعد أن قالت السلطات إنها عثرت على مخدرات في إحدى سياراته على طريق سريع.

وذكرت عزما بخاري، المتحدثة باسم حزب الرابطة الإسلامية، أن خان اعتقل الاثنين. وخان هو رئيس فرع الرابطة في إقليم البنجاب شرقي البلاد.

جاء التطور الأخير بعد أيام من اجتماع أحزاب المعارضة الرئيسية في باكستان بالعاصمة إسلام أباد، متعهدة بالضغط على رئيس الوزراء عمران خان للتنحي بسبب فشله المزعوم في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويعد رنا سناء الله خان من أشد المؤيدين لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن جراء اتهامات بالفساد.