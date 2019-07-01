تعليق قمة الاتحاد الأوروبي وسط أزمة حسم المناصب العليا

المصدر: بروكسل - فرانس برس، أسوشيتد برس

علق القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل قمتهم المخصصة لملء المناصب القيادية في الاتحاد حتى الثلاثاء الساعة 11.00 (9.00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الاثنين، على تويتر.

ولم يعلن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعون منذ بعد ظهر الأحد لتعيين الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية التوصل إلى تسوية حتى الآن.

واستمرت المناقشات والاجتماعات طوال الليل وصباح الاثنين سعياً للتوصل إلى اتفاق حول الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية، يكون مفتاحاً للتعيينات المتبقية على رأس البرلمان والمجلس الأوروبيين ووزارة الخارجية الأوروبية ورئاسة البنك المركزي الأوروبي.

بدوره، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أنه سيعرقل أي محاولة لتوسيع الاتحاد الأوروبي حتى يخضع لإصلاحات عميقة، رغم التحذيرات من أن تأخير محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا قد يقوض الاستقرار في منطقة البلقان المضطربة.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد حذرت، في أيار/مايو، من أن أي فشل في بدء المحادثات قريباً "يمكن أن يقوض الاستقرار ويثبط بشكل خطير إجراء المزيد من الإصلاحات".