ماكرون يتعهد بعرقلة توسيع الاتحاد الأوروبي لحين إجراء إصلاحات

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه سيعرقل أي محاولة لتوسيع الاتحاد الأوروبي حتى يخضع لإصلاحات عميقة، رغم التحذيرات من أن تأخير محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا قد يقوض الاستقرار في منطقة البلقان المضطربة.

بعدما فشل زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في ملء المناصب العليا للاتحاد للأعوام الخمسة المقبلة، وقال ماكرون "سأرفض أي نوع من التوسع قبل إجراء إصلاح عميق لأداء مؤسستنا".

توصي المفوضية الأوروبية بدعوة ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى بدء المفاوضات وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن مستقبلهما بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مايو/أيار من أن أي فشل في بدء المحادثات قريبًا "يمكن أن يقوض الاستقرار ويثبط بشكل خطير إجراء المزيد من الإصلاحات".