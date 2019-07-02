أستراليا.. توقيف 3 أشخاص يشتبه بإعدادهم لهجمات إرهابية

أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم على علاقة بتنظيم "داعش"، لتحضيرهم لاعتداءات تستهدف بعثات دبلوماسية ومراكز شرطة ومنشآت عسكرية في سيدني.

وأوقف الرجال، البالغة أعمارهم 20 و23 و30 عاماً، بمداهمات في ضاحية بسيدني بعدما أثارت أنشطتهم على الإنترنت الشكوك.

وسيُدان اثنان منهم بالانتماء لتنظيم إرهابي والتحضير لاعتداءات إرهابية، أما الثالث، الذي قدم على أنه "شريك"، فستتم إدانته بتهم أقل خطورة.

وأعلن المسؤول في الشرطة الاتحادية، إيان ماكارتني، للصحافة، أن أهداف المتهمين الثلاثة تضمنت مباني دبلوماسية ومراكز شرطة ومنشآت دفاعية ومحاكم وكنائس.

وأوضح ماكارتني أن استعداداتهم كانت على ما يبدو "في مراحلها البدائية"، لكنها تضمنت إجراءات للحصول على متفجرات لضرب أهداف في حي الأعمال وسط سيدني.

وبحسب المسؤول في الشرطة في ولاية نيوساوث، ويلز ميك ويلينغ، تعارف الثلاثة "عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، خصوصاً عبر واتساب وتليغرام، وتشاركوا "الأفكار نفسها".

وأقرت أستراليا العالم الماضي قانوناً مثيراً للجدل يسمح لأجهزة الاستخبارات والشرطة بالاطلاع على الاتصالات المشفرة لمن يشتبه بقيامهم بأنشطة إجرامية وخصوصاً إرهابية.

وقالت الشرطة إنها بدأت برصد أحد المشتبه بهم بعد عودته من لبنان العام الماضي، حيث كان يخطط للذهاب إلى أفغانستان للقتال مع "داعش".

ولم تشر الشرطة إلى وجود أية تهديدات إضافية في إطار هذه القضية.