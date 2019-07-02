اليونسكو ترفع كنيسة المهد من هذه القائمة!

رفعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الثلاثاء، كنيسة المهد، من قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر بعد ترميم الجزء الأكبر منها.

وتم إدراج كنيسة المهد عام 2012 كأول موقع فلسطيني ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ونظرا لحالتها السيئة، صنفتها المنظمة فيما بعد على قائمة المباني التراثية المهددة بالخطر.

وقالت اليونسكو في بيان إن لجنة "التراث العالمي للمنظمة توصلت إلى قرار بشطب الكنيسة من قائمة الأبنية المهددة بالخطر خلال اجتماع في باكو بدأ في 30 حزيران/يونيو ويستمر حتى 10 تموز/يوليو".

وأشارت إلى أن "المسؤولين عن الكنيسة مع المسؤولين الفلسطينيين يشرفون على أعمال نوعية لترمم السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء والأبواب".

وتابعت "تم التخلي عن خطة سابقة لحفر نفق تحت ساحة المهد أمام الكنيسة".

وكان رئيس اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد الوزير زياد البندك، قال في 24 حزيران /يونيو إن اعمال الترميم ما زالت جارية حتى الآن داخل الكنيسة، وتم ترميم نحو 85% من الأعمال المخطط لها منذ أن بدأت في أيلول /سبتمبر 2013".

وتابع أن "ما تبقى يتعلق بفسيفساء الأرض والجدار الجنوبي المعرض للهدم إذا حصل زلزال، وبلاط الكنيسة الأمامي والآبار والمغارة وبعض التفاصيل الأخرى".

وتوقع "الانتهاء من أعمال ترميم المغارة في شهر نيسان /إبريل العام المقبل".

وتتشارك كنيسة المهد كنائس الأرمن واللاتين والروم الأرثوذكس.

وتقع الكنيسة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وقد بناها الإمبراطور البيزنطي قسطنطين عام 335.