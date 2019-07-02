سريلانكا.. اعتقال مسؤولين كبيرين بسبب "الفصح الدامي"

قال روان جوناسيكيرا، المتحدث باسم شرطة سريلانكا، إنها ألقت القبض على كل من مفتشها العام ووكيل وزارة الدفاع السابق الثلاثاء لتقاعسهما عن منع وقوع هجمات على كنائس وفنادق فخمة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 250 قتيلاً في أبريل، وعرفت بأحداث الفصح الدامي.

وأضاف جوناسيكيرا أن إدارة التحقيق الجنائي اعتقلت المفتش العام بوجيث جاياسوندارا ووكيل وزارة الدفاع السابق هيماسيري فرناندو أثناء تلقيهما العلاج في مستشفيين حكوميين.

وكان المدعي العام دابولا دي ليفيرا أمر باعتقالهما أمس الاثنين، وطالب قائد الشرطة بالإنابة بتوجيه اتهامات إليهما، منها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع جاياسوندارا أو فرناندو للتعليق. وكانا الاثنان قد مثلا أمام لجنة برلمانية تحقق في الهجمات ونفيا الاتهامات الموجهة إليهما.

وهذان أول مسؤولين حكوميين كبيرين يتم اعتقالهما بتهمة تقاعسهما عن اتخاذ إجراءات لمنع الهجمات التي وقعت خلال عيد الفصح وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. وحدثت التفجيرات رغم تحذيرات المخابرات الهندية المتكررة من وقوع هجوم وشيك.

واتهم الرئيس مايثريبالا سيريسينا كلا من المسؤولين بالتقاعس عن اتخاذ إجراء بعد تقرير لجهاز المخابرات في الرابع من أبريل بشأن التفجيرات التي وقعت في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.