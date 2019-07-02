18 قتيلاً بهجوم إرهابي على معسكر لجيش النيجر

قُتل 18 جندياً وفُقد أربعة جراء هجوم نفّذه متطرفون، الاثنين، على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرباً) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء.

وجاء في البيان "في الأول من تموز/يوليو حوالى الساعة 14,30 (13,30 ت غ)، صدّ مركز إيناتيس العسكري المتقدّم، على الحدود مع مالي، هجوماً نفّذه عناصر إرهابيون (...) الحصيلة الأولية هي التالية: من جهتنا، نأسف لسقوط 18 قتيلاً وفقدان أربعة أشخاص.

من جهة العدو، شُلت حركة عدد من الإرهابيين ودُمرت شاحنة بضربات جوية، بالإضافة إلى تدمير آليتين في داخلهما انتحاريون". وتحدث البيان عن تلقي الجيش "دعماً جوياً من الشركاء" الفرنسيين والأميركيين.